Avertissement jaune pour des conditions glissantes et du brouillard jeudi matin

Le temps sera gris jeudi, souvent sec mais avec localement la possibilité de quelques précipitations verglaçantes (surtout en Ardenne). L'IRM émet d'ailleurs un avertissement jaune pour des conditions glissantes et du brouillard sur la majeure partie du territoire vendredi matin jusque 11h00 environ. Les maxima seront compris de -1 à 6 degrés.

Le temps sera gris avec de nombreux nuages bas. Surtout ce matin, il y aura un risque de bancs de brouillard givrant, principalement sur la moitié est du pays. Le temps restera souvent sec, mais quelques bruines verglaçantes seront toujours possibles par endroits, surtout en Haute-Belgique.

Les maxima oscilleront entre -1 et +1 degré au sud du sillon Sambre-et-Meuse, entre 1 et 4 degrés en plaine et autour de 5 à 6 degrés à la mer. Le vent sera faible à modéré, modéré au littoral, de secteur nord-nord-est ou de directions variées.