Avis de tempête aux Etats-Unis, des foyers privés d'électricité

Une tempête hivernale a traversé une partie des Etats-Unis mardi, provoquant des tornades dans le sud et laissant craindre des tempêtes de neige dans le nord, des centaines de milliers de foyers étant privés d'électricité.

Des fortes pluies pouvant entraîner des inondations, des vents forts avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h et des orages sont attendus dans le centre et l'est des Etats-Unis, selon les prévisions du National Weather Service (NWS), l'agence américaine de météorologie.

"Ne sous-estimez pas celle-ci", a prévenu le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, dans une interview avec un média local, qualifiant cette tempête d'"inhabituelle".