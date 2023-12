Avis de tempête: les communes côtières prennent des mesures de sécurité

Plusieurs communes côtières prennent des mesures de sécurité, l'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) ayant émis un avertissement jaune pour du vent et des marées fortes. L'accès aux embarcadères et aux jetées est ainsi fermé à plusieurs endroits, tandis qu'il est à présent déconseillé de se balader sur certaines digues.

Les communes prennent donc leurs dispositions pour assurer la sécurité de la population. À Ostende, les deux brise-lames sont ainsi fermés aux promeneurs jusqu'à vendredi et les autorités déconseillent de circuler sur la digue, les quais et les jetées.

La tempête Pia, qui balaie actuellement le nord-ouest de l'Europe, ne va pas épargner la Côte belge. On prévoit 7 Beaufort avec des rafales de 80 kilomètres par heure. Une marée de tempête est également attendue jeudi soir, avec des niveaux d'eau élevés et de fortes vagues possibles.

À Nieuport, les deux jetées de Wester- et Oosterstaketsel sont également inaccessibles jusqu'à vendredi matin 8h00. Quant à la commune de Blankenberge, elle fermera l'Oosterstaketsel et l'estacade du Belgium Pier aux promeneurs et aux cyclistes.

"Un fort courant ouest-nord-ouest provoque une élévation du niveau de la mer. Nos services mettent en place des barrières Nadar pour assurer votre sécurité", signalent les autorités.

L'IRM appelle par ailleurs à la vigilance. "Arpenter les estacades, les quais et les digues n'est pas sans danger", prévient-il.