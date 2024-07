Bataille entre nuages et éclaircies avant un ciel plus serein en fin de journée

Les maxima s'échelonneront entre 19 et 20°C à la mer ou en Haute Ardenne et 23 à localement 24°C en plaine. Le vent faible à modéré d'ouest-sud-ouest s'orientera progressivement au nord-ouest en devenant plutôt faible.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec sous un ciel peu nuageux, parfois voilé des nuages d'altitude. Les minima seront compris entre 11 et 15°C sous un vent faible qui s'orientera du nord à l'est.