Beaucoup de nuages et averses mais aussi des éclaircies

Dimanche matin, le ciel sera encore généralement très nuageux avec un peu de pluie sur le nord-est. Ailleurs, le temps sera souvent sec à une averse locale près. L'après-midi, l'atmosphère deviendra plus instable avec des averses plus nombreuses et plus intenses. Des éclaircies seront néanmoins présentes. Les maxima s'échelonneront entre 5 degrés sur les Hautes-Fagnes et 10 degrés en Flandre. Le vent sera modéré de sud- ouest. En fin d'après-midi, il s'orientera au secteur ouest en devenant faible à modéré.