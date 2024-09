Birmanie: le bilan des inondations monte à 74 morts

Le bilan humain des inondations provoquées par le typhon Yagi en Birmanie a plus que doublé, passant à 74 morts, ont rapporté dimanche les médias d'État.

Selon les chiffres officiels, les inondations et les glissements de terrain ont tué près de 350 personnes en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande à la suite du typhon Yagi, qui a frappé la région le week-end dernier.

Selon un bilan établi vendredi soir par les autorités, les inondations ont fait 74 morts et 89 disparus, a indiqué le Global New Light of Myanmar. Le précédent bilan faisait état de 33 morts et de plus de 235.000 personnes déplacées.

Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent en Birmanie, selon le journal, qui ajoute que les inondations ont détruit plus de 65.000 maisons et cinq barrages.

Des pans entiers de terres agricoles ont été inondés dans le centre du pays, notamment autour de la capitale Naypyidaw, et des glissements de terrain signalés dans les régions montagneuses.

Les routes et les ponts étant endommagés et les lignes téléphoniques et internet coupées, il est difficile de réunir des informations sur la situation.