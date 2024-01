Brabant flamand: évolutions positives à Lennik et Liedekerke

A Lennik, des contrôles réguliers ont eu lieu durant la nuit le long des ruisseaux Molenbeek et Diepenbroekbeek, et la commune y a constaté une légère baisse du niveau de l'eau, précise-t-elle en matinée. Quelques rues environnantes, qui avaient été fermées au trafic, ont donc retrouvé les voitures.

Selon Waterinfo, le site d'informations d'hydrométrie de la Région flamande, les précipitations les plus importantes sont en tout cas derrière nous et les niveaux d'eau sont en phase de stabilisation voire de baisse sur les cours d'eau non navigables du sud de la Flandre. C'est d'ailleurs le nord qui a plutôt été touché en soirée et durant la nuit. La journée de jeudi devrait être plus sèche, favorisant les décrues. Si une nouvelle zone de pluie est attendue à travers la Flandre en soirée et durant la nuit, elle ne devrait pas provoquer de nouvelles "inondations critiques", estimaient les services régionaux en matinée.