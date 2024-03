Brève apparition de nuages avant le retour des éclaircies

Les nuages envahiront temporairement le pays jeudi à partir du nord-ouest. Mais les éclaircies reviendront dans la plupart des régions l'après-midi. L'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps un peu plus frais avec des maxima compris entre 11°C et 15°C.

Les nuages se propageront sur le pays à partir du nord-ouest. L'après-midi, la couverture nuageuse se morcellera et les éclaircies devraient finalement réapparaître dans la plupart des régions. Avec l'arrivée d'air un peu plus frais, les températures ne dépasseront plus 11°C en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, et 15°C en Campine et en Gaume. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.