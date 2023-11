Bruxelles Mobilité se prépare à effectuer les premiers épandages préventifs

Les équipes de la régie des routes sont mobilisées "24/24h pour assurer une bonne circulation en cas de conditions hivernales et suivent de près les alertes pour effectuer les épandages de manière préventive, principalement de nuit". ?

Pour traiter l'ensemble du réseau, Bruxelles Mobilité dispose de 3.000 tonnes de sel dans ses dépôts et couvre plus de 800 km de voiries (routes principales, grands carrefours, tunnels et viaducs) en 3h30 via 17 circuits. Quelque 18 circuits supplémentaires sont ?également dédiés au déneigement des pistes cyclables. Les circuits s'étendent d'année en année pour intégrer les nouvelles infrastructures cyclables réalisées.