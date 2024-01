Certaines régions de Wallonie ont eu les pieds dans l'eau toute la journée: on fait le point en ce début de soirée

"Il y a encore seize cours d'eau wallons en alertes crues", note-t-il. "Pour les plus petits cours d'eau, ils sont en phase de décroissance. Cependant, attention aux plus petits cours d'eau : ils peuvent prendre un peu plus de temps à se stabiliser et pourraient même repartir à la hausse à certains endroits au vu des prévisions météo. La prudence reste donc le maître-mot en Wallonie".

De ce fait, les pompiers et services de secours n'ont pas chômé depuis hier : quel est le bilan des interventions ? "Les services de secours sont intervenus plus d'une centaine de fois en Wallonie. Quelques opérations sont encore en cours par endroits, mais les urgences sont réglées. Les sinistrés attendent désormais les sociétés de nettoyage", précise notre journaliste.

À notre micro, le capitaine des pompiers de la Zone de secours Dinaphi. "Notre zone vient de vivre des heures mouvementées. On ne compte plus le nombre d'interventions", explique-t-il.