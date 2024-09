Champs nuageux et quelques éclaircies au menu de ce lundi après-midi

De nombreux champs nuageux alterneront avec quelques éclaircies, ce lundi après-midi. De faibles ondées seront alors possibles sur l'ouest et le centre de la Belgique principalement, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique. En fin d'après-midi, davantage d'éclaircies nous reviendront par l'ouest. Les maxima se situeront entre 14 ou 15 degrés en haute Ardenne et 18 ou 19 degrés à la mer et dans la partie centrale du pays. Le vent de nord sera modéré.