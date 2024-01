Ciel changeant pour le Nouvel An

Le premier jour de l'An sera marqué par un ciel qui deviendra plus changeant avec moins d'averses en cours de matinée lundi. Durant l'après-midi, plus de champs nuageux et un risque croissant de quelques gouttes. Maxima de 4 à 10°C. Il fera toujours venteux pour entamer l'année

Le ciel sera d'abord encore nuageux avec des averses. Puis, la tendance aux averses s'estompera quelque peu et davantage d'éclaircies se formeront. Durant l'après-midi, la nébulosité augmentera toutefois depuis la frontière française, et quelques faibles pluies ou bruines pourront déjà se produire, principalement en Wallonie. Les maxima seront proches de 4°C en Hautes- Fagnes, compris entre 7 et 9°C dans le centre et autour de 9 ou 10°C à la mer.

Le vent assez fort de sud-ouest diminuera quelque peu pour devenir modéré l'après-midi. A la mer, le vent assez fort à fort d'ouest-sud-ouest deviendra modéré à assez fort de sud-ouest. Les rafales pourront d'abord encore atteindre 70 km/h, mais elles se situeront plutôt entre 50 et 60 km/h en cours de journée.