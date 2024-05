Ciel couvert et des périodes de pluie pour ce mardi après-midi

Ce mardi soir et cette nuit, le ciel restera très nuageux avec encore des périodes de pluie. En seconde partie de nuit, le temps deviendra toutefois plus sec sur l'ouest, avec possibilité de quelques éclaircies. Les minima seront compris entre 11 et 14°C.

Mercredi, le ciel sera encore souvent nuageux avec des averses, surtout sur le centre et l'est du pays. Un orage pourrait ponctuellement se développer. Sur l'ouest, l'IRM prévoit un temps plus sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 14 et localement 19°C.