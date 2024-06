Ciel couvert et risque d'averses avant un retour à un temps plus sec

Dans l'ouest, le temps redeviendra progressivement plus sec samedi après-midi, tandis que les précipitations pourront être localement assez soutenues et accompagnées d'un coup de tonnerre sur l'est du territoire. Les maxima varieront entre 15 degrés dans l'ouest et 20 degrés en Campine. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, avec des rafales jusqu'à 60 km/h.

Durant la nuit de samedi à dimanche, des nuages bas se reformeront dans de nombreuses régions et pourront encore produire quelques faibles pluies au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima se situeront entre 10 et 14 degrés et le vent sera modéré de secteur nord.