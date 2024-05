Ciel ensoleillé et un mercure qui passe la barre des 20 degrés

Le ciel sera ensoleillé vendredi avec des voiles de nuages élevés et quelques cumulus en cours de journée. Le mercure oscillera entre 16 et 21°C, selon les prévisions de l'IRM en début de journée.

Les brouillards matinaux éventuels se dissiperont rapidement. Le ciel sera assez ensoleillé avec des voiles de nuages élevés. Des cumulus se développeront ensuite dans l'intérieur du pays. Les maxima varieront entre 16°C en haute Ardenne et en bord de mer, et 21°C en Campine et en Gaume. Le vent sera faible de nord-est. Le long du littoral, il deviendra modéré de nord-nord-est.