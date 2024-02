Ciel gris avec parfois quelques faibles pluies ou bruines

Le ciel sera gris avec parfois de faibles bruines. Par après, quelques pluies pourront faire leur apparition sur le nord-ouest et le nord du pays. Les nuages bas réduiront parfois la visibilité sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les maxima varieront entre 7 et 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 10 et 12 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré d'ouest- sud- ouest avec des pointes de 50 km/ h, le long du littoral parfois assez fort avec des pointes de 60 km/ h.