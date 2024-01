Ciel gris, bruine, et températures basses

La journée de samedi sera souvent grise avec ici et là de faibles pluies ou bruines. En Ardenne, il y aura toujours un risque de précipitations verglaçantes. Les maxima seront compris entre -1 et +5 degrés.

Le temps sera souvent gris avec un risque de quelques bruines, surtout dans le centre et l'est du pays. En Ardenne, ces bruines pourront être verglaçantes et quelques faibles chutes de neige seront également possibles. Dans l'ouest du pays, la couverture nuageuse pourrait par moments s'entrouvrir. Les maxima seront proches de -1 degré en Hautes- Fagnes, de 2 ou 3 degrés dans le centre et de 5 degrés en bord de mer. Le vent sera souvent modéré d'ouest à sud-ouest.