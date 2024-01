Ciel gris et possibles chutes de neige fondante pour les prochains jours

Dans l'ouest du pays, la couverture nuageuse pourrait toutefois se morceler par moments et laisser filtrer l'une ou l'autre éclaircie. Les maxima seront proches de -2 degrés en Haute Ardenne, de +1 à +4 degrés dans le centre et de +5 degrés en bord de mer. Le vent sera généralement modéré, de secteur ouest à sud-ouest.

Samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, le ciel restera très nuageux avec, par endroits, de faibles pluies ou bruines, voire un peu de neige fondante dans le centre et quelques faibles chutes de neige ou bruines verglaçantes au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima varieront de 0 à -4 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, de 0 à +3 degrés dans les autres régions du centre et autour de +3 ou +4 degrés en bord de mer.