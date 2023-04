Ciel nuageux constellé d'éclaircies pour le week-end

Un duel opposera éclaircies et périodes nuageuses vendredi après-midi. Des averses arroseront l'intérieur des terres de Belgique alors qu'un temps plus serein s'installera à l'ouest et au nord-ouest au fil de la journée, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent modéré soufflera sur un thermomètre ne dépassant pas les 8 ou 9°C en haute Ardenne et 10 à 12°C ailleurs.