Ciel nuageux et couvert avec averses entrecoupées de quelques éclaircies

Le ciel sera très nuageux à couvert avec d'abord de la pluie ou de la bruine par intermittence en basse et moyenne Belgique, et des pluies toujours plus prononcées en Ardenne. L'après-midi, les précipitations prendront plutôt la forme d'averses, pouvant localement même être intenses. En Hautes-Fagnes, les cumuls de précipitations pourraient atteindre des valeurs de 25 à 30 litres/m2 en 24 heures.

Les maxima seront compris entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Est et 11 ou 12 degrés en plaine. Le vent, essentiellement orienté au secteur ouest, sera assez fort à localement fort dans l'intérieur des terres, et généralement très fort en bord de mer. Les rafales se situeront le plus souvent entre 70 et 80 km/h. A la côte, sur les sommets de l'Ardenne et sous les plus fortes averses, les rafales pourront atteindre entre 80 et 90 km/h.