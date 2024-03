Ciel nuageux et temps pluvieux samedi

Le ciel sera très nuageux samedi avec encore un peu de pluie dans le sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). L'après-midi sera plus clémente avec davantage d'éclaircies, et même un temps ensoleillé à la mer. Un faible risque d'ondée persistera toutefois sur le relief. Les maxima seront compris entre 7 et 12°C.

La nébulosité sera d'abord abondante avec, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, encore quelques périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra généralement sec avec progressivement davantage d'éclaircies. En Ardenne, une faible averse isolée restera possible jusqu'en fin d'après-midi. Par contre, à la mer, le temps deviendra ensoleillé malgré l'arrivée de voiles d'altitude. Les maxima se situeront entre 7 et 12°C. Le vent modéré de nord-ouest deviendra faible et variable en cours d'après-midi depuis l'ouest.