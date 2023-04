Ciel nuageux, timides éclaircies et vent modéré à fort

Mercredi, la journée débutera sous le soleil en de nombreux endroits. Ensuite, le ciel s'ennuagera à nouveau au fil des heures et deviendra très nuageux à couvert. Puis, des éclaircies se développeront, d'abord dans le nord du pays avant de s'étendre progressivement vers le sud. Le long de la frontière française, la nébulosité restera abondante jusqu'en soirée. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, et surtout en Ardenne, une petite averse pourrait même se produire. Les maxima varieront de 11 à 15°C. Le vent sera le plus souvent modéré de nord­-est et plutôt piquant.

Ce soir, le ciel se dégagera. Cette nuit, le ciel restera peu nuageux à serein dans la plupart des régions. Il n'y a que dans le nord et le nord­-est que la nébulosité augmentera à nouveau. Les minima se situeront entre 4 et 8°C, sous un vent modéré d'est­-nord­-est.

Jeudi, la nébulosité deviendra rapidement variable à abondante depuis l'est. En matinée, quelques faibles précipitations pourront se produire par endroits; sur les hauteurs de l'Ardenne, elles pourront temporairement prendre un caractère hivernal. L'après­-midi, l'IRM espère quelques éclaircies mais prévoit que les précipitations adopteront davantage un caractère d'averses, qui pourront parfois être intenses et accompagnées de quelques coups de tonnerre et de grésil. Les maxima s'échelonneront entre 5 et 8°C en Ardenne et de 9 à 11°C en Basse Belgique.