Ciel très nuageux et épisodes de pluie

Le ciel s'ennuagera davantage au fil des heures avec parfois déjà quelques faibles précipitations. L'après-midi, le ciel sera très nuageux partout et des périodes de pluie progresseront depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes à 18 voire 19 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré de secteur sud-ouest. Ce mardi soir et cette nuit, la nébulosité restera abondante et il faudra encore composer avec des périodes de pluie, puis également des averses qui deviendront plus régulières depuis l'ouest en seconde partie de nuit. Les minima seront compris entre 11 et 14 degrés. Le vent modéré de sud-ouest virera en fin de nuit à l'ouest-sud-ouest à la côte où il deviendra alors assez fort.