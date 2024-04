Ciel très nuageux parfois accompagné de bruine

Le ciel sera très nuageux sur la plupart des régions, avec parfois quelques faibles pluies ou bruines, plus fréquentes sur le nord-ouest et en Haute Ardenne. Plus tard dans l'après-midi, le temps deviendra généralement sec dans la plupart des endroits, bien que de faibles pluies soient encore possibles dans le nord-ouest. Le sud-est du territoire sera relativement épargné par les précipitations et la couverture nuageuse pourrait parfois laisser filtrer quelques timides éclaircies.

Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes-Fagnes, 15 ou 16 degrés en plaine et jusqu'à éventuellement un 17 degrés dans le sud-ouest, sous un vent de sud-ouest modéré, et parfois assez fort en bord de mer.