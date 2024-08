Cinq morts dans des inondations au nord de la Thaïlande

En Thaïlande, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont tué cinq personnes et recouvert plus de 2.000 hectares de terres agricoles dans le nord du pays, ont déclaré les autorités jeudi.

La nouvelle Première ministre Paetongtarn Shinawatra a demandé que de l'aide soit envoyée dans les zones les plus touchées des provinces de Chiang Rai, Nan et Phayao, près de la frontière avec la Birmanie et le Laos.

Depuis le début du mois, les intempéries ont tué cinq personnes et blessé 32 autres, selon le ministère de la Santé.

Le département de la prévention et de l'atténuation des catastrophes a déclaré que 2.052 hectares de terres agricoles avaient été détruits et que 12.777 foyers avaient été touchés par les inondations, sans préciser le nombre exact de personnes que cela représente.