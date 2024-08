Conditions encore instables jeudi avec des orages parfois intenses

Le temps restera instable avec des éclaircies et des périodes nuageuses. Le risque d'averses et d'orages localisés persistera toute la journée ; ceux-ci pourront à nouveau être intenses. En fin de journée, le temps deviendra toutefois plus sec à partir du nord-ouest. Les maxima varieront entre 23 et 27°C, sous un vent faible à modéré de direction variable le matin (en rotation cyclonique sur nos régions); dans le courant de l'après-midi, il s'orientera au secteur nord-est.