Cyclone Belal: La Réunion placée en alerte violette, le plus haut niveau

La Réunion sera placée en alerte violette, le plus haut niveau, lundi à 6h00 heure locale (03h00 HB), en raison de l'arrivée imminente du cyclone Belal, potentiellement dévastateur, a annoncé la préfecture de cette île française de l'océan Indien.

Le niveau violet de l'alerte cyclonique implique "un confinement strict de l'ensemble de la population, y compris des services de secours et de sécurité", précise un communiqué de la préfecture de ce département d'outre-mer de quelque 870.000 habitants. "Toute circulation est formellement interdite pour quelque cause que ce soit et jusqu'à nouvel ordre", ajoute-t-on de même source.

"Soyez prudents, restez chez vous. L'État est mobilisé à vos côtés", a écrit le président français Emmanuel Macron aux Réunionnais dans un message posté sur X.