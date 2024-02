De belles apparitions du soleil pour débuter la semaine

Le risque d'averses se maintiendra lundi mais le soleil devrait faire de belles apparitions en cours d'après-midi, d'abord sur l'ouest puis sur le centre du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 4 et 9°C.

La nébulosité sera variable à abondante. De nouvelles averses traverseront le pays d'ouest en est. En cours d'après-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l'ouest avec davantage de soleil. Plus tard, ces éclaircies gagneront également le centre du pays. Les maxima varieront entre 4°C en haute Ardenne et 9°C en Flandre. Le vent modéré d'ouest à sud-ouest faiblira en soirée.