De belles éclaircies avant la nuit et le retour de la pluie

On ne l'avait plus vu depuis quelques jours mais le ciel bleu fait son grand retour! Après une matinée ensoleillée, de belles éclaircies persisteront mardi après-midi et jusqu'au soir. L'ouverture sera néanmoins temporaire, avec un retour de la grisaille dès mercredi, annonce l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.