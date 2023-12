De la grisaille encore et toujours

Il fera gris jeudi, avec des nuages bas et de la brume en de nombreux endroits. Il y aura encore de temps en temps des faibles pluies ou bruines. Plus tard, quelques éclaircies feront temporairement leur apparition à partir de l'ouest, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et la nuit prochaine, une zone de précipitations peu active traversera notre le du littoral vers l'Ardenne avec quelques faibles pluies ou bruines. En fin de nuit, ce front faiblement pluvieux quittera notre pays par l'est et des éclaircies parfois assez larges se développeront dans la région côtière et sur l'ouest du pays. Les températures redescendront entre 1°C dans les Hautes Fagnes, 5°C dans le centre du pays et 6°C le long du littoral. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest. Le long du littoral, il s'orientera au nord-ouest.

Les températures atteindront 3°C dans les Hautes Fagnes et 5 à 8°C en Flandre. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Vendredi, la journée débutera sous les éclaircies dans une grande partie ouest du pays. Ailleurs, les nuages seront prédominants et éventuellement encore porteurs de quelques dernières pluies ou bruines dans le sud-est. En Ardenne, de la brume et du brouillard seront également possibles en matinée. Au fil des heures, les éclaircies s'étendront vers le centre, puis finalement à l'Ardenne en cours d'après-midi. Les maxima se situeront entre 4 et 9°C. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest.

Samedi, le temps sera généralement sec avec un ciel assez nuageux. En Ardenne, brumes et brouillards pourront persister une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 4 et 10°C. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud-ouest, et faible de direction variable sur le sud du pays.