De la grisaille et de la douceur pour le milieu de semaine

Le ciel sera encore largement dominé par la grisaille mardi après-midi laissant échapper quelques pluies ou averses, voire un coup de tonnerre, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures feront montre d'une douceur inhabituelle pour la saison avec entre 7°C en Hautes Fagnes et 12°C dans l'ouest, sous un vent modéré.

La soirée et la nuit seront du même acabit, avec toutefois l'apparition de nuages bas qui pourraient limiter la visibilité à l'est, particulièrement en haute Ardenne. Les minima iront de 4°C en Hautes Fagnes à 8°C au littoral et le vent restera modéré.

La diminution de la force du vent sera le seul changement pour la journée de mercredi, qui sera dominée par les nuages avec quelques pluies et averses. Du brouillard s'installera en Ardenne, où il fera entre 5 et 6°C, contre 10°C dans l'ouest. Le vent forcira de nouveau en fin de journée à la Côte.