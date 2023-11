De la neige et un peu de soleil pour le milieu de semaine

De larges éclaircies illumineront le ciel de mardi après-midi, même si de nombreux nuages roderont le long des frontières allemandes et hollandaises ainsi que sur l'ouest de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La Côte sera, elle, la proie d'averses qui pourront parfois déborder dans les terres, apportant pluie, grésil, voire neige fondante. Le thermomètre ne dépassera pas les 5°C à la mer, les 3 ou 4°C sur le centre et pourra descendre jusqu'à -3°C dans les Cantons de l'Est. Le vent sera faible à modéré.

Les éclaircies seront encore bien vivaces à l'est dans la soirée, tandis que l'ouest se couvrira davantage avec parfois des ondées hivernales. La grisaille masquera totalement la voûte étoilée durant la nuit, avec des averses de pluie ou de neige fondante au nord. Le sud de l'Ardenne connaitra de faibles chutes de neige et se parera d'un léger manteau blanc. Là, les minima iront de -7 à -1°C alors qu'ils seront de 0°C sur le centre et 5°C au littoral.

Le ciel sera toujours bouché mercredi matin et les précipitations hivernales cueilleront les lève-tôt au saut du lit. Elles seront composées de pluie ou de neige fondante, sauf en Campine et sur les hauteurs du sud du sillon Sambre et Meuse où le paysage sera blanchi de neige. Le soleil refera son apparition au fil des heures, sauf en haute Belgique. Le risque d'averse faiblira sur le sud du territoire mais restera bien présent au nord. Il fera entre -1°C dans les Cantons de l'Est et 5 ou 6°C à la mer, sous un vent modéré puis faible.