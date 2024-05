De la pluie encore en matinée mais temps plus sec l'après-midi

La matinée de mercredi sera encore marquée par des précipitations, surtout sur la moitié sud-est avec risque d'un orage. L'après-midi garantira le retour d'un temps plus sec et d'éclaircies au nord du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront de 14 à localement 19 degrés.

Ce matin, la nébulosité sera encore souvent abondante avec des averses, surtout sur la moitié sud-est du pays. Un orage pourrait d'ailleurs éclater. L'après-midi, alors que le ciel deviendra plus changeant avec encore un risque de l'une ou l'autre averse au nord du sillon Sambre et Meuse, les précipitations pourraient encore être intenses au sud de celui-ci. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Ardenne et 18 voire 19 degrés sur l'ouest. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de sud-ouest à ouest.