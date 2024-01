De la pluie et du vent pour ébouriffer le début d'année

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra rapidement instable avec des averses à partir de l'ouest. Au sud du sillon Sambre et Meuse, ces averses seront plus nombreuses tandis qu'elles seront moins fréquentes sur l'extrême ouest. Les minima se situeront entre 5 et 7 degrés en Ardenne, et autour de 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent de sud-ouest restera assez fort à localement fort, et à la Côte fort à très fort. Sur l'ouest du territoire, les rafales pourront atteindre 100 km/h.