De la pluie à l'ouest, des éclaircies à l'est

Le ciel sera d'abord souvent très nuageux samedi, avec surtout sur l'ouest et le centre des périodes de pluie. Sur l'est et le nord-est par contre, le temps restera encore généralement sec ce matin avec d'abord quelques éclaircies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Cet après-midi, il fera plutôt partiellement nuageux et les précipitations prendront la forme d'averses. Celles-ci seront parfois intenses et pourraient localement prendre un caractère orageux. En fin d'après-midi, le temps deviendra plus sec et ensoleillé dans la région côtière. Les maxima se situeront autour de 17 ou 18°C en Ardenne ainsi qu'au littoral, et entre 19 et 22°C ailleurs. Le vent sera généralement modéré, d'abord de secteur sud-est, virant plus tard au secteur sud et puis au sud-ouest. L'après-midi, des rafales de 40 à 60 km/h seront possibles, voire plus sous les fortes averses.

Ce soir, il fera sec sur l'ouest, mais ailleurs nous prévoyons localement encore des averses (orageuses). Durant la nuit prochaine, la tendance aux averses diminuera mais quelques ondées locales resteront possibles sur le centre et l'est du pays. Les minima seront compris entre 7 et 10°C en Ardenne, et entre 10 et 13°C ailleurs, sous un vent faible à localement parfois modéré de secteur sud-ouest.