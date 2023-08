De la pluie pour entamer un week-end maussade

Les nuages et les averses domineront le ciel vendredi après-midi même s'ils seront contrés à la Côte et au nord-ouest par de larges éclaircies, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le sud du sillon Sambre et Meuse sera particulièrement ciblé par les pluies en fin de journée. Le thermomètre affichera 20 ou 21°C dans le centre de la Belgique et 16°C en Ardenne.