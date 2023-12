De la pluie pour le dernier week-end de l'année

Le sud du sillon Sambre et Meuse restera, lui, sous la grisaille, alors que le risque d'averses maintiendra un peu partout. Le thermomètre sera clément avec des températures allant de 7°C en haute Ardenne à 11°C en plaine. Le vent soufflera assez fort et parfois fort à la mer avec des rafales jusqu'à 70 km/h.

Le temps se fera plus sec dans la nuit à mesure que les éclaircies s'élargiront au nord du sillon Sambre et Meuse. L'Ardenne sera en revanche toujours arrosée pas des pluies jusqu'en deuxième partie de nuit. Le vent perdra en intensité avec toutefois des rafales pouvant encore monter jusqu'à 55 km/h. Les minima seront compris entre 3°C en haute Ardenne et 8°C à la Côte.