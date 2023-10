De la pluie pour lundi

Le ciel s'ennuagera dans tout le pays lundi après-midi et la pluie s'abattra depuis la frontière française, se déplaçant ensuite vers le nord de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

Le thermomètre affichera 11°C sur les hauteurs de l'Ardenne tandis que la plaine bénéficiera de 15°C. Il faudra bien tenir son parapluie alors que des rafales allant jusqu'à 50 km/h sont attendues au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent soufflera modérément sur le reste du pays.

Point d'étoiles dans le ciel lundi soir, un épais manteau nuageux s'étendant sur la Belgique, toujours touchée par la pluie. Le temps deviendra plus sec en fin de soirée à partir de la frontière française où des éclaircies apparaîtront timidement. Le vent restera modéré à parfois assez fort, avec des rafales attendues jusqu'à 50 ou 60 km/h sur l'est. Le mercure oscillera entre 8 et 11°C.