De nouvelles averses traverseront la Belgique samedi

Le temps restera très variable samedi et de nouvelles averses, parfois séparées par des éclaircies, traverseront la Belgique à partir du littoral, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

En soirée et durant la nuit de samedi à dimanche, les averses se feront graduellement moins fréquentes, mais la couverture nuageuse restera assez importante. En haute Ardenne, les averses hivernales pourront à nouveau conduire à une petite accumulation. Les températures redescendront entre -2 et 2°C en Ardenne, entre 1 et 4°C dans le centre du pays et aux alentours de 8°C en bord de mer.

En Ardenne, les averses prendront un caractère hivernal au-dessus de 300 à 400 m en matinée, puis la limite pluie/neige remontera aux alentours de 500 à 600 m. Les maxima varieront entre 1 ou 2°C dans les Hautes Fagnes et 8°C en bord de mer.

Dimanche matin, le temps sera gris au sud du sillon Sambre et Meuse avec des brumes, brouillards et nuages bas, alors que le ciel sera plutôt changeant ailleurs. Quelques averses résiduelles seront possibles, et elles pourront d'ailleurs prendre un caractère hivernal en haute Ardenne.

L'après-midi, quelques éclaircies se développeront aussi en haute Belgique même si elles seront plus timides. Le risque de l'une ou l'autre averse (hivernale) se cantonnera alors à l'est du pays. Les maxima se situeront entre 0°C en Hautes-Fagnes et 7°C à la mer, sous un vent souvent modéré d'ouest à sud-ouest.