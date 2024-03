Début de journée nuageux avant le retour de timides éclaircies

Le temps sera d'abord très nuageux à couvert mercredi avec un risque de bruine. Il fera ensuite plus sec l'après-midi avec le retour de timides éclaircies. Les maxima seront de l'ordre de 10°C à 14°C, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) en début de journée.

Le temps sera d'abord très nuageux à couvert avec un risque de bruine. L'après-midi, un temps plus sec gagnera progressivement l'ensemble des régions et quelques éclaircies seront possibles. Les maxima oscilleront entre 10°C ou 11°C en Ardenne et 13°C ou 14°C en Flandre. Le vent sera modéré, assez fort à la mer, de sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, le temps sec se généralisera à l'ensemble des régions et les éclaircies s'élargiront graduellement depuis l'ouest du pays. En Ardenne, de la brume ou du brouillard pourront se former localement.