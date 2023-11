Découpe des sapins de Noël, récolte des betteraves: la pluie a d'importantes conséquences dans les champs

Au volant de son arracheuse, Thierry Warnier profite d’une accalmie pour récolter ses betteraves. La boue rend les déplacements compliqués. Ces derniers jours, en raison des précipitations abondantes, il était impossible pour cette agriculteur de se rendre dans les champs. "On était au garage et on attendait que la pluie s'arrête", confie l'agriculteur.

Avec des conséquences sur la production. Des agriculteurs prennent du retard dans leurs livraisons. "Je pense que les usines tournent à moindre régime pour laisser les agriculteurs arracher leurs betteraves. On va allonger la saison. Au lieu de la terminer le 15 janvier, elle va peut-être terminer fin janvier", dit Thierry Warnier.

Des cultures et voies d’accès imbibées d’eau. Constat similaire chez un producteur de sapins. A la moindre éclaircie, c’est la course contre-la-montre pour livrer. Avec un terrain boueux, pas évident de transporter des sapins. "On est sur un chemin où les véhicules légers ne savent plus passer. A un moment donné, même les tracteurs ont leur limite", dit le producteur de sapins.



Résultat : ici aussi des retards de livraisons dans les magasins.

Le producteur adapte ses livraisons pour que les magasins puissent lancer leur saisons des sapins.