À défaut de béatitude footballistique, la Belgique baigne dans la chaleur

Ce jeudi après-midi, éclaircies et nuages cumuliformes se partageront le ciel belge. Quelques averses pourront se développer localement dans l'intérieur des terres, et même isolément s'intensifier et s'accompagner d'orage. Ce risque sera plus marqué en se dirigeant vers l'est. La Côte échappe donc au risque de précipitations et composera avec un ciel essentiellement voilé par des nuages d'altitude. Les maxima oscilleront entre 23° ou 24° à la mer et en Hautes Fagnes et 30° en Campine.