Déjà plus de 400 interventions pour les pompiers du Brabant flamand

Les pompiers du Brabant flamand ont déjà reçu 427 appels pour des inondations depuis mardi, indique le corps de pompiers de la zone du Brabant flamand occidental. Les problèmes les plus importants se situent toujours à Affligem, Ternat, Londerzeel et dans leurs environs. Londerzeel et Lennik ont activé le plan communal d'urgence mardi, la phase provinciale du plan d'urgence est entrée en vigueur mardi soir.