Dernier jour de soleil avant un bref retour de la pluie

Les maxima avoisineront les 25°C sur les hauteurs de l'Ardenne et entre 27 et 30°C dans la plupart des autres régions. Il fera un peu plus frais à la mer et dans les Polders, avec des maxima compris entre 22 et 25°C. Le vent sera faible et variable, et plutôt modéré de secteur nord dans l'extrême ouest du pays.

Cette nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. Les minima oscilleront entre 15 et 18°C. Le vent sera faible et variable.