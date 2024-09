Des averses attendues, surtout dans le sud du pays

Le ciel sera souvent nuageux et quelques averses se produiront ce mardi après-midi, indique l'IRM. Sur la moitié sud du pays, ces averses seront plus intenses et plus nombreuses. Dans l'ouest et le nord- ouest, par contre, le temps sera plus sec. Les maxima varieront de 13 degrés en Hautes- Fagnes à 18 degrés en Campine. Le vent modéré de sud- sud- ouest virera au secteur ouest à sud- ouest et à la mer à l'ouest- nord- ouest.