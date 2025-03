Des averses hivernales parfois accompagnées de neige: l'IRM émet une alerte aux conditions glissantes sur presque tout le pays

Des averses hivernales étaient attendues par l'IRM cette nuit et ce vendredi matin, "parfois accompagnées de neige". Localement, ces conditions météorologiques pourront rendre les routes glissantes, "notamment par congélation de l'humidité résiduelle suite à ces averses", met en garde l'institut.

Quelle météo pour ce week-end?

Samedi, après une nuit froide avec des températures proches de 0 degré en de nombreux endroits, nous prévoyons des champs nuageux et quelques éclaircies par endroits. Le temps sera généralement sec avec des maxima de 3 degrés en Hautes Fagnes à 6 ou 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique avec un vent modéré de nord-est, assez désagréable. A la côte, il sera parfois assez fort.

Dimanche, champs nuageux et éclaircies alterneront. Le temps restera sec avec des maxima autour de 3 ou 4 degrés en Hautes-Fagnes et de 8 ou 9 degrés en Basse et Moyenne Belgique, ainsi qu'en Lorraine Belge. Le vent sera modéré de nord-est.