Des averses orageuses en perspective

Des éclaircies de plus en plus larges se développeront progressivement depuis l'est du pays vers les autres régions jeudi après-midi, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de mi-journée. Les champs nuageux resteront toutefois plus nombreux le long de la frontière française où quelques gouttes ne sont pas exclues. En fin de journée, le temps deviendra plus menaçant depuis la Lorraine belge avec un risque croissant d'orage. Les maxima atteindront 24 à 25 °C en haute Ardenne ou à la mer, 25 à 26 °C sur le centre du pays et jusqu'à 28 °C en Campine.