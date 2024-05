Des averses orageuses encore prévues vendredi

Ce soir, quelques averses (orageuses) localisées sont encore possibles avant le retour d'un temps sec et de larges éclaircies. Cette nuit, de la brume ou du brouillard pourront se former dans certaines régions. Les minima se situeront entre 7 et 11 degrés sous un vent faible de sud-ouest ou de direction variable.

Vendredi, on retrouvera des éclaircies principalement sur la moitié ouest avec un risque de brume ou de brouillard local. Ailleurs, de nombreux nuages élevés et moyens seront présents et éventuellement un peu de grisaille. Le ciel s'ennuagera sur toutes les régions dans le courant de l'avant-midi déjà, avec un risque de pluie près de l'Allemagne et des Pays-Bas. L'après-midi, des averses orageuses se développeront sur de nombreuses régions et d'intenses précipitations seront possibles localement. À la Côte par contre, le temps sera plus sec. Les maxima oscilleront entre 15 et 19 degrés avec un vent faible de direction variable.