Des averses parfois sous forme de giboulées attendues durant le week-end

A partir de vendredi déjà, le ciel se couvrira graduellement sur toute la Basse et Moyenne Belgique avec de la pluie qui progressera lentement vers le sud-est depuis le littoral et l'embouchure de l'Escaut. Le sud du sillon Sambre et Meuse conservera lui un temps sec toute la journée. Les maxima oscilleront entre 11 degrés en bord de mer et 16 degrés en Lorraine belge, sous un vent modéré d'ouest-sud-ouest.

En soirée et durant la nuit, la zone de pluie continuera sa lente progression vers le sud-est tout en s'activant. Elle sera suivie d'un ciel beaucoup plus changeant avec le risque de quelques averses, notamment au littoral. Les minima varieront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 6 degrés à la mer.