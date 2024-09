Des averses plus fréquentes et intenses attendues ce jeudi après-midi

Il fera souvent très nuageux avec quelques averses locales ce jeudi après-midi. Des éclaircies temporaires se retrouveront surtout dans la moitié nord. Au fil des heures, les averses deviendront plus fréquentes et plus intenses avec éventuellement de l'orage, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce jeudi soir, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses encore éventuellement orageuses. La nuit prochaine, les averses se feront moins fréquentes. Dans le centre, le temps deviendra pratiquement sec avec de larges éclaircies. Ailleurs, quelques averses persisteront, surtout à la mer et dans le sud-est. Les températures redescendront entre 8 et 12°C. Le vent de sud-ouest sera modéré à assez fort, le long du littoral parfois fort. Les rafales pourront atteindre 60 km/h ou un peu plus.

Vendredi en matinée, il fera nuageux avec des averses à la Côte et dans les Ardennes. Ailleurs, on retrouvera des éclaircies, larges dans le centre. En cours de journée, le ciel se couvrira partout avec de plus en plus d'averses. Une zone de pluie suivra depuis le littoral en fin d'après-midi. Les maxima se situeront entre 11 et 16°C. Le vent sera souvent assez fort et à la mer fort de secteur sud-ouest tournant vers l'ouest à nord-ouest. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h voire un peu plus.